На участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом открыли четыре полосы

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На участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом после реконструкции открыли четыре полосы.
На участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом открыли четыре полосы
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Движение на участке трассы длиной 12,5 км открыто в четырёхполосном виде в рабочем режиме, пока без разметки и знаков. Официально данный участок будет сдан в 20-х числах ноября», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что подрядчик в рамках контракта должен сдать объект протяжённостью 41 км до 2023 года.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.

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