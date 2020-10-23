Губернатор Самарской области принял участие в заседании федеральной комиссии по региональному развитию

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Губернатор Самарской области принял участие в заседании федеральной комиссии по региональному развитию
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на департамент информационной политики администрации региона.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

Как отметил Азаров в своём послании, важнейшим достижением реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» стало улучшение жилищных условий для 110 тыс. человек. Это данные статистики за 2019 год. В тот же период в области ввели в эксплуатацию 1,84 млн кв. метров жилья.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о нормативах ввода нового жилья до 2030 года.

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