Губернатор Самарской области принял участие в заседании федеральной комиссии по региональному развитию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на департамент информационной политики администрации региона.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

Как отметил Азаров в своём послании, важнейшим достижением реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» стало улучшение жилищных условий для 110 тыс. человек. Это данные статистики за 2019 год. В тот же период в области ввели в эксплуатацию 1,84 млн кв. метров жилья.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о нормативах ввода нового жилья до 2030 года.