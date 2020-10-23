В Ставропольском крае рассказали о ситуации с COVID-19

Пресс-служба Минздрава Ставропольского края сообщила, что в больницах региона остаются более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает newstracker.ru.

На Ставрополье на лечении в больницах находятся 1415 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 196 человек — в тяжёлом состоянии. Искусственную вентиляцию лёгких получают 26 пациентов.

В состоянии средней степени тяжести находятся 619 пациентов, сообщили в региональном Минздраве.

«Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 78 966 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на пятницу, 23 октября, выявили 180 новых носителей COVID-19. Это наибольшее суточное число заболевших с начала эпидемии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что за сутки ещё 2779 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.