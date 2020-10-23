Мурашко рассказал о правилах доступа продукции на рынок медизделий
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Он сообщил, что российское правительство «выпустило новые правила по доступу продукции на рынок медицинских изделий, фактически оптимизировав сроки и процессы».
«По указанной процедуре сегодня зарегистрировано более 200 медицинских изделий, в том числе оборудование для искусственной вентиляции лёгких, наборы реагентов, средства индивидуальной защиты и многое другое, таким образом, мы преодолели кризис взрывного одномоментного спроса на однотипные товары, наблюдающийся во всём мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.
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