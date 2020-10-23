Мурашко рассказал о правилах доступа продукции на рынок медизделий

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме о новых правилах по доступу продукции на рынок медицинских изделий.
Мурашко рассказал о правилах доступа продукции на рынок медизделий
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

Он сообщил, что российское правительство «выпустило новые правила по доступу продукции на рынок медицинских изделий, фактически оптимизировав сроки и процессы».

«По указанной процедуре сегодня зарегистрировано более 200 медицинских изделий, в том числе оборудование для искусственной вентиляции лёгких, наборы реагентов, средства индивидуальной защиты и многое другое, таким образом, мы преодолели кризис взрывного одномоментного спроса на однотипные товары, наблюдающийся во всём мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве имеется в достаточном объёме.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить