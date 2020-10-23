В Тверской области обсудили меры профилактики распространения COVID-19

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Кадровое усиление здравоохранения Тверской области, профилактика коронавируса и сезонных вирусных заболеваний в образовательных учреждениях стали темами заседания оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
В Тверской области обсудили меры профилактики распространения COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В Тверской области активизирована работа по профилактике коронавируса, введён масочный режим. В медицине наработаны новые механизмы профилактики и лечения в соответствии с актуальными рекомендациями Минздрава России. У нас также есть понимание по мобилизации коечного фонда, поддержанию запаса лекарств, действиям, связанным с оказанием плановой медицинской помощи», — отметил Игорь Руденя.

Как сообщал ранее портал URA.RU, власти Пермского края рассмотрят возможность бесплатной выдачи лекарств жителям региона, которые лечатся от коронавируса дома.

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