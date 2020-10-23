В НАО сняли введённый из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС

В Ненецком автономном округе (НАО) сняли режим чрезвычайной ситуации на территории Заполярного района, где произошёл разлив нефтепродуктов в реку Колву.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО.

Уточняется, что на месте разлива собрано 72 куб. м загрязнённого грунта и 33,4 куб. м отработанного сорбента и нефтесодержащей жидкости.

В настоящее время заканчиваются работы по обследованию берегов реки.

17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода на Харьягинском месторождении был обнаружен прорыв трубопровода. По факту разлива нефти в реку Колву возбуждено уголовное дело.

19 октября на территории, где произошёл разлив нефти, ввели режим ЧС.