В двух районах Татарстана ввели карантин по бешенству

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В жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана введён карантин по бешенству.
В двух районах Татарстана ввели карантин по бешенству
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», соответствующий указ сегодня подписал и. о. президента Татарстана Алексей Песошин.

«Установить, что карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения всех необходимых мероприятий», — сказано в документе.

В начале октября карантин по бешенству установили также в селе Пановка Пестречинского района Республики Татарстан.

Как сообщал ранее телеканал «360», в Московской области прокомментировали ситуацию с бешенством животных.

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