Масочный режим в метро Москвы контролируют 20 мобильных групп

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в Московском метрополитене осуществляют 20 сводных мобильных групп.

«Сформировано 20 сводных мобильных групп из числа сотрудников УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве, сотрудников ГКУ «Организатор перевозок» и службы безопасности ГУП «Московский метрополитен», которые осуществляют патрулирование территории Московского метрополитена», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что люди без масок и перчаток привлекаются к административной ответственности.

Ранее стало известно, что проверки наличия у пассажиров масок и перчаток со следующей недели будут на всех станциях метро Москвы, рейды будут проводиться в вагонах.