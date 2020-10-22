МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Беринговым морем

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Беринговым морем.
МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Беринговым морем
  • © Нина Падалко
  • РИА Новости

Как сообщает Национальный центр управления обороной России, российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель. 

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сообщили в центре.

Лётчики идентифицировали цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводили его над акваторией Берингова моря.

Ранее сообщалось, что Миг-31 и Су-35 перехватили два самолёта США над Беринговым морем.

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