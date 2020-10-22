Лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Занятия состоялись на специализированном авиационном полигоне Копанской.
Экипажи отработали нанесение авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время. Бомбометание производилось и в ходе горизонтального полёта, и с применением манёвров.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов ЮВО.