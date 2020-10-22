Лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае

Лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Занятия состоялись на специализированном авиационном полигоне Копанской.

Экипажи отработали нанесение авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время. Бомбометание производилось и в ходе горизонтального полёта, и с применением манёвров.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов ЮВО.