Лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае

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Лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.
Лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Занятия состоялись на специализированном авиационном полигоне Копанской.

Экипажи отработали нанесение авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время. Бомбометание производилось и в ходе горизонтального полёта, и с применением манёвров.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов ЮВО.

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