Риелтор прокомментировал повышенный спрос на недвижимость в России

Генеральный директор агентства «Релайт» Константин Барсуков прокомментировал повышенный спрос на недвижимость в России.

«Нельзя отделять сейчас «вторичку» и «первичку», потому что спрос в России на данный момент есть на всё», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил эксперт, свою роль сыграл так называемый эффект отложенного спроса.

«Повышенный покупательский поток спровоцировали и беспрецедентно низкие ставки по ипотеке, которые стали возможны благодаря снижению ставки Центрального банка», — считает Барсуков.

По его словам, влияние также оказали многочисленные льготные госпрограммы и для покупателей, и для застройщиков.

Со своей стороны, риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с Inforeactor подтвердил, что рынок показывает большой рост.

«Существенно увеличилось число сделок. Люди скупают недвижимость, иногда даже не глядя», — сказал он.

Бендриков отметил, что сейчас выгодно приобретать недвижимость и совсем невыгодно её продавать.

Ранее глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко оценил спрос на жильё в России.