Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости

Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

«Стремление россиян приобрести квартиры на вторичном рынке выглядит достаточно удивительным в свете последних событий. Вполне возможно, что потребители заметили некоторое снижение цен на квартиры по отношению к стоимости жилья на первичном рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, граждане приобретают недвижимость, закрывая глаза на качество и востребованность. Как прогнозирует Адамидов, такая ситуация продлится по меньшей мере до конца года или до момента окончания действия госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в беседе с НТВ оценил спрос на жильё в России.