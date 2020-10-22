Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости

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Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.
Экономист оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости
  • РИА Новости

«Стремление россиян приобрести квартиры на вторичном рынке выглядит достаточно удивительным в свете последних событий. Вполне возможно, что потребители заметили некоторое снижение цен на квартиры по отношению к стоимости жилья на первичном рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, граждане приобретают недвижимость, закрывая глаза на качество и востребованность. Как прогнозирует Адамидов, такая ситуация продлится по меньшей мере до конца года или до момента окончания действия госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в беседе с НТВ оценил спрос на жильё в России.

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