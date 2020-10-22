Ижевская медицинская академия частично перешла на удалёнку
- Pixabay
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Решение о переводе на дистанционный режим приняли в связи с распространением коронавирусной инфекции.
С 21 октября по 4 ноября студенты первых и выпускных курсов медакадемии продолжат очное обучение. Студенты остальных курсов переходят на обучение в онлайн-формате.
Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.