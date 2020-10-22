В Пермском крае назначен новый бизнес-омбудсмен
- Павел Новосёлов
- © Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Об этом сообщает сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого законодательного собрания.
Ранее кандидатуру Павла Новосёлова утвердил Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.
После принятия постановления новый бизнес-омбудсмен принял присягу.
Ранее, по сообщениям ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.