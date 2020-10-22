В Пермском крае назначен новый бизнес-омбудсмен

Короткая ссылка
На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края назначили нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал Павел Новосёлов.
В Пермском крае назначен новый бизнес-омбудсмен
  • Павел Новосёлов
  • © Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Об этом сообщает сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого законодательного собрания.

Ранее кандидатуру Павла Новосёлова утвердил Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.

После принятия постановления новый бизнес-омбудсмен принял присягу.

Ранее, по сообщениям ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить