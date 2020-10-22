В Пермском крае назначен новый бизнес-омбудсмен

На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края назначили нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал Павел Новосёлов.

Павел Новосёлов

© Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края