В Петербурге оценили ущерб сектора общепита из-за пандемии
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Об этом сообщают «Невские новости».
Согласно данным Петростата, рынок общественного питания сократился на 30,2% по сравнению с 2019 годом и составил $48,4 млрд.
Рынок услуг также существенно снизился: на 14,9% — в сентябре и на 19,9% — за девять месяцев 2020 года.
Как сообщала ранее газета «Известия», спрос на покупку помещений под заведения общественного питания в России по итогам III квартала 2020 года вырос на 14% по сравнению с 2019-м.