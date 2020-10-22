В Петербурге оценили ущерб сектора общепита из-за пандемии

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Бары и рестораны Петербурга заработали в 2020 году существенно меньше, чем в 2019-м, сообщает Петростат. Причиной такого падения называют пандемию коронавируса.
В Петербурге оценили ущерб сектора общепита из-за пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

Согласно данным Петростата, рынок общественного питания сократился на 30,2% по сравнению с 2019 годом и составил $48,4 млрд.

Рынок услуг также существенно снизился: на 14,9% — в сентябре и на 19,9% — за девять месяцев 2020 года.

Как сообщала ранее газета «Известия», спрос на покупку помещений под заведения общественного питания в России по итогам III квартала 2020 года вырос на 14% по сравнению с 2019-м.

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