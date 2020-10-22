В Нижнем Новгороде направят 934 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Сумма финансирования из федерального бюджета — 904 млн рублей, из городского — 30 млн рублей.
«Ремонтный перечень дорог на будущий год уточняется. До конца осени мы планируем разыграть первую часть от общего объёма работ следующего года, вторую — до конца этого года», — заявил директор департамента Александр Герасименко.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.