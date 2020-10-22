В Нижнем Новгороде направят 934 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году

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В Нижнем Новгороде направят 934 млн рублей на работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.
В Нижнем Новгороде направят 934 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Сумма финансирования из федерального бюджета — 904 млн рублей, из городского — 30 млн рублей.

«Ремонтный перечень дорог на будущий год уточняется. До конца осени мы планируем разыграть первую часть от общего объёма работ следующего года, вторую — до конца этого года», — заявил директор департамента Александр Герасименко.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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