В Петербурге создадут региональную систему дополнительного образования детей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил комплекс мер по развитию региональной системы дополнительного образования детей.

Как передают «Невские новости», система детского допобразования будет реализовываться в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Главная цель — создание в городе единой системы допобразования и её активное развитие.

В результате горожане смогут получить доступ к базе городских программ дополнительного образования, а педагоги в рамках программы смогут повышать уровень своего профессионализма.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области появятся два центра молодёжного инновационного творчества.