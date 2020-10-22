В Петербурге создадут региональную систему дополнительного образования детей
- © Юлия Честнова
- РИА Новости
Как передают «Невские новости», система детского допобразования будет реализовываться в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Главная цель — создание в городе единой системы допобразования и её активное развитие.
В результате горожане смогут получить доступ к базе городских программ дополнительного образования, а педагоги в рамках программы смогут повышать уровень своего профессионализма.
По сообщениям телеканала «360», в Московской области появятся два центра молодёжного инновационного творчества.