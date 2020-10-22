В Нижегородской области колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение

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В Нижегородской области колледжи и техникумы перешли на дистанционный формат обучения на неопределённый срок.
В Нижегородской области колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение
  • Pixabay

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики.

Речь идёт об учреждениях, в которых учредителем является Минобразования.

Как отметили в ведомстве, обучение на удалёнке продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.

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