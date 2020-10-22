В Нижегородской области колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики.
Речь идёт об учреждениях, в которых учредителем является Минобразования.
Как отметили в ведомстве, обучение на удалёнке продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.
Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.