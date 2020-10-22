Эксперт оценил инициативу временно заморозить цены на интернет

Короткая ссылка
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал главную проблему реализации идеи о временной заморозке тарифов на домашний интернет.
Эксперт оценил инициативу временно заморозить цены на интернет
  • Pixabay

Об этом Владимир Зыков рассказал в эфире радио Sputnik.

«В условиях пандемии, когда часть людей работают из дома (а некоторые вынужденно сидят дома, например школьники), конечно, помощь в том, чтобы у них был домашний интернет, крайне необходима. При этом нужно помнить, что в России был принят законопроект, который дал возможность гражданам использовать ряд важных интернет-ресурсов без оплаты домашнего интернета — определённые сайты в любом случае будут доступны», — сказал Владимир Зыков.

Вместе с тем он считает, что операторам связи без поддержки государства предложенной задачи не выполнить.

«Операторы связи — не благотворители. Когда они реализовывали доступный интернет, то уже говорили, что нужны некие государственные компенсации для того, чтобы провайдеры тоже не потеряли свой бизнес, поскольку они вкладывают в развитие сети, в прокладку кабелей, в мастеров и так далее... Поскольку очевидно, что операторы связи эту инициативу на данный момент за свой счёт вытянуть не смогут», — заключил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить