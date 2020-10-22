Эксперт оценил инициативу временно заморозить цены на интернет

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал главную проблему реализации идеи о временной заморозке тарифов на домашний интернет.

Об этом Владимир Зыков рассказал в эфире радио Sputnik.

«В условиях пандемии, когда часть людей работают из дома (а некоторые вынужденно сидят дома, например школьники), конечно, помощь в том, чтобы у них был домашний интернет, крайне необходима. При этом нужно помнить, что в России был принят законопроект, который дал возможность гражданам использовать ряд важных интернет-ресурсов без оплаты домашнего интернета — определённые сайты в любом случае будут доступны», — сказал Владимир Зыков.

Вместе с тем он считает, что операторам связи без поддержки государства предложенной задачи не выполнить.

«Операторы связи — не благотворители. Когда они реализовывали доступный интернет, то уже говорили, что нужны некие государственные компенсации для того, чтобы провайдеры тоже не потеряли свой бизнес, поскольку они вкладывают в развитие сети, в прокладку кабелей, в мастеров и так далее... Поскольку очевидно, что операторы связи эту инициативу на данный момент за свой счёт вытянуть не смогут», — заключил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года.