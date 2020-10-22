Главный архитектор Москвы рассказал об оформлении станции метро «Бачуринская»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, в каком стиле оформят станцию метро «Бачуринская» (бывшая «Коммунарка») Коммунарской линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что «Бачуринскую» оформят в стиле супрематизма с асимметричными и при этом уравновешенными композициями, построенными на сочетании простых геометрических фигур.

По словам Кузнецова, станцию отделают с помощью матовых несущих рам и глянцевого покрытия стен и потолка.

«Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны», — сообщил Кузнецов.

Он также отметил, что динамичности оформлению станции придадут металлические «кольца» и яркие акценты на потолке.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.