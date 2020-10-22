Главный архитектор Москвы рассказал об оформлении станции метро «Бачуринская»

Короткая ссылка
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, в каком стиле оформят станцию метро «Бачуринская» (бывшая «Коммунарка») Коммунарской линии.
Главный архитектор Москвы рассказал об оформлении станции метро «Бачуринская»
  • © пресс-служба Москомархитектуры

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что «Бачуринскую» оформят в стиле супрематизма с асимметричными и при этом уравновешенными композициями, построенными на сочетании простых геометрических фигур.

По словам Кузнецова, станцию отделают с помощью матовых несущих рам и глянцевого покрытия стен и потолка.

«Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны», — сообщил Кузнецов.

Он также отметил, что динамичности оформлению станции придадут металлические «кольца» и яркие акценты на потолке.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить