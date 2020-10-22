Власти ХМАО скорректировали план модернизации электросетей региона

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Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры утвердил изменения в инвестиционной программе АО «ЮТЭК-Региональные сети» 2018—2022 годов.
Власти ХМАО скорректировали план модернизации электросетей региона
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Инвестиционная программа 2018—2022 годов включает в себя строительство 208 электросетевых объектов и реконструкцию ещё 133 в 15 муниципалитетах Югры: Белоярском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах, а также городах Лангепас, Мегион, Когалым, Югорск, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Урай, Ханты-Мансийск. Общая сумма финансирования — 5,71 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе «ЮТЭК-Региональные сети».

В рамках инвестиционной программы 2018—2022 годов компания планирует реконструировать более 88 км существующих сетей и построить более 307 км новых линий энергоснабжения, смонтировать новые трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уровень подготовки энергосетей и коммунального хозяйства к зиме является «достаточно высоким».

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