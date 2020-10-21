Глава Минздрава Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом

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Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов инфицирован коронавирусом.
Глава Минздрава Кабардино-Балкарии заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня в интернет-пространстве появилась информация о том, что министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов заболел коронавирусом, и, к сожалению, это действительно так. Рустам Михайлович находится дома, переносит болезнь в средней форме тяжести и продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении Минздрава КБР в Instagram.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 9198 случаев заболевания коронавирусом, скончались 125 пациентов с COVID-19, выздоровели 7055 человек. 

Ранее сообщалось, что у губернатора Кемеровской области появились симптомы коронавируса.

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