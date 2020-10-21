В Нижегородской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров

В рабочем посёлке Выездное Нижегородской области произошёл пожар на складе на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 05:54 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Нижегородская область, рабочий посёлок Выездное, улица Сельхозтехника. Происходит горение кровли складского здания по всей площади», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. В 06:18 возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м. Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате пожара в доме в Иркутской области.