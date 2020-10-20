Организаторы рассказали о программе конференции по вопросам окружающей среды на пространстве СНГ
«Программа конференции рассчитана на три дня. Формат представления материалов различен, предусматривает круглые столы, дискуссии, стендовые доклады, представление результатов мониторинговых исследований, прогнозируемых экологических рисков, оценки влияния климатических изменений и результатов сравнительных наблюдений», — сказал он.
По его словам, торжественное открытие конференции пройдёт в Таврическом дворце в Петербурге.
«Здесь же на следующий день состоится и заседание двух круглых столов. Модератором одного из них — «Морское пространственное планирование — Дорожная карта Российской Федерации» — является Иван Мушкет, в прошлом наш коллега, а ныне заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ», — добавил он.
Он отметил, что на первой секции рассмотрят актуальные проблемы погоды и климата.
«Вторая секция — «Гидрология и океанология от Арктики до Антарктики: теория и практика»… На одной из секций пройдёт обсуждение экономико-управленческих проблем развития общества и проблем правового урегулирования в экосфере», — рассказал он.
Во время пресс-конференции заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ — директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ Иван Мушкет назвал приоритетными в деятельности СНГ проблемы охраны окружающей среды.