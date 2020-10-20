Организаторы рассказали о программе конференции по вопросам окружающей среды на пространстве СНГ

Проректор по развитию Российского государственного гидрометеорологического университета Денис Леонтьев в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению Международной научно-практической конференции «Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ», рассказал о программе мероприятия.

«Программа конференции рассчитана на три дня. Формат представления материалов различен, предусматривает круглые столы, дискуссии, стендовые доклады, представление результатов мониторинговых исследований, прогнозируемых экологических рисков, оценки влияния климатических изменений и результатов сравнительных наблюдений», — сказал он.

По его словам, торжественное открытие конференции пройдёт в Таврическом дворце в Петербурге.

«Здесь же на следующий день состоится и заседание двух круглых столов. Модератором одного из них — «Морское пространственное планирование — Дорожная карта Российской Федерации» — является Иван Мушкет, в прошлом наш коллега, а ныне заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ», — добавил он.

Он отметил, что на первой секции рассмотрят актуальные проблемы погоды и климата.

«Вторая секция — «Гидрология и океанология от Арктики до Антарктики: теория и практика»… На одной из секций пройдёт обсуждение экономико-управленческих проблем развития общества и проблем правового урегулирования в экосфере», — рассказал он.

Во время пресс-конференции заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ — директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ Иван Мушкет назвал приоритетными в деятельности СНГ проблемы охраны окружающей среды.