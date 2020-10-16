В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
По данным следствия, злоумышленники обзванивали жертв, представлялись работниками больниц и заявляли, что у пожилых людей якобы тяжёлые заболевания и им срочно требуются дорогостоящие препараты.
На самом деле мошенники продавали обычные биологически активные добавки, причём их стоимость могла превышать 100 тыс. рублей.
В ближайшее время всем фигурантам должны избрать меру пресечения.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Калужской области предупредили о мошенниках. Всё чаще поступает информация, что по домам ходят граждане, которые представляются специалистами ПФР и просят подписать какие-либо документы.