В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

В Ленинградской области задержали семь подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Об этом сообщает НТВ.

По данным следствия, злоумышленники обзванивали жертв, представлялись работниками больниц и заявляли, что у пожилых людей якобы тяжёлые заболевания и им срочно требуются дорогостоящие препараты.

На самом деле мошенники продавали обычные биологически активные добавки, причём их стоимость могла превышать 100 тыс. рублей.

В ближайшее время всем фигурантам должны избрать меру пресечения.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Калужской области предупредили о мошенниках. Всё чаще поступает информация, что по домам ходят граждане, которые представляются специалистами ПФР и просят подписать какие-либо документы.