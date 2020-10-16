В Тверской области подвели итоги дорожного сезона

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В Тверской области рассказали о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Тверской области подвели итоги дорожного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В Тверской области по итогам дорожного сезона 2020 года вводится в эксплуатацию 543 км отремонтированных автомобильных дорог, что в четыре раза больше, чем в 2016 году.

В соответствии с задачей, поставленной губернатором Игорем Руденей, объёмы ремонта улично-дорожной сети в области поэтапно увеличиваются каждый год. По инициативе главы региона утверждены региональные стандарты дорожных работ, в соответствии с которыми ведутся контроль и приёмка объектов.

«Наша задача — максимально используя возможности федеральных проектов и программ, поэтапно наращивать объёмы дорожного ремонта и строительства. За прошедшие четыре года в Тверской области приведено в нормативное состояние около 1900 км магистралей. Акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, а также тех дорогах, которые связывают Тверскую область с другими регионами», — цитирует издание Руденю.

По нацпроекту в этом году в нормативное состояние приведено 153,6 км региональных автодорог. В 2020 году по программе дорожных работ в Тверской области также отремонтировано 340 погонных метров мостов. Началась реконструкция аварийного путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. При поддержке области в порядок приводится более 300 км местных дорог.

Ранее НСН сообщала о планах московских властей по строительству дорог в столице.

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