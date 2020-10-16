В Удмуртии появился «Сад добра» из 50 яблонь

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Волонтёры посадили первый «Сад добра» около деревни Тавзямал Киясовского района Удмуртии.
В Удмуртии появился «Сад добра» из 50 яблонь
  • © Wikimedia commons

Об этом пишет сайт izhlife.ru.

Акцию организовала компания Eco-VIP. Жители деревни, семьи с детьми, а также клиенты компании высадили 50 яблонь. В дальнейшем здесь появятся другие плодовые деревья, урожай которых будут отдавать на благотворительность.

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали городские ребята, ухаживали за яблонями, отрывались от гаджетов. Людей нужно отвлечь от городских джунглей и привести в нормальный лес на чистый деревенский воздух», — сказал глава муниципального образования Мушаковское Виктор Горбунов.

В следующем сезоне на участке появятся груши, вишни и другие плодовые деревья.

Такие сады Eco-VIP планирует высаживать по всей Удмуртии.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о дне милосердия и благотворительности «Белый цветок», состоявшемся в Севастополе в сентябре.

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