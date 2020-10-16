Тюменский университет переходит на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Врио ректора Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Иван Романчук сообщил о переходе вуза на дистанционное обучение.
Тюменский университет переходит на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вслух.ру».

«Обращаюсь ко всему сообществу Тюменского государственного университета в связи с событиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Руководствуясь рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных организациях высшего образования, утверждёнными главным санитарным врачом России, и реализуя комплекс мер по противодействию пандемии в целях сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников, в Тюменском государственном университете принято решение с 19 октября перевести образовательный процесс в дистанционный формат», — говорится в обращении Романчука.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить