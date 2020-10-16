Тюменский университет переходит на дистанционное обучение

Врио ректора Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Иван Романчук сообщил о переходе вуза на дистанционное обучение.

Об этом информирует «Вслух.ру».

«Обращаюсь ко всему сообществу Тюменского государственного университета в связи с событиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Руководствуясь рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных организациях высшего образования, утверждёнными главным санитарным врачом России, и реализуя комплекс мер по противодействию пандемии в целях сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников, в Тюменском государственном университете принято решение с 19 октября перевести образовательный процесс в дистанционный формат», — говорится в обращении Романчука.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.