В Херсонесе отменили массовые мероприятия и экскурсии

Массовые мероприятия и экскурсии отменены в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

«Сообщаем об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории музея на ближайшие две недели. Также на территории музея на период действия введённых ограничений прекращена экскурсионная деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские парки подготовили видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы.