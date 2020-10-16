В Херсонесе отменили массовые мероприятия и экскурсии

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Массовые мероприятия и экскурсии отменены в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В Херсонесе отменили массовые мероприятия и экскурсии
  • © Юрий Лашов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

«Сообщаем об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории музея на ближайшие две недели. Также на территории музея на период действия введённых ограничений прекращена экскурсионная деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские парки подготовили видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы.

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