В Херсонесе отменили массовые мероприятия и экскурсии
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.
«Сообщаем об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории музея на ближайшие две недели. Также на территории музея на период действия введённых ограничений прекращена экскурсионная деятельность», — говорится в сообщении.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские парки подготовили видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы.