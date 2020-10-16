В Набережных Челнах открылся ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн подготовили для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В госпитале будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтверждённым диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Он рассчитан на 100 коек.

Приказ о перепрофилировании лечебного учреждения будет действовать до особого распоряжения.

По сообщениям портала «Юга.ру», в Адыгее подготовят ещё 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.

Как передавало URA.RU, в детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19.