В Набережных Челнах открылся ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн подготовили для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Набережных Челнах открылся ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В госпитале будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтверждённым диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Он рассчитан на 100 коек.

Приказ о перепрофилировании лечебного учреждения будет действовать до особого распоряжения.

По сообщениям портала «Юга.ру», в Адыгее подготовят ещё 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.

Как передавало URA.RU, в детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить