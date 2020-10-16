Пермский политех переходит на дистанционное обучение с 19 октября

Пермский политехнический университет переходит на дистанционное обучение с понедельника, 19 октября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт вуза.

«Аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения будут проводить в дистанционном формате. Исключение составят занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения», — заявили в ПНИПУ.

Удалёнку вводят и для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, за исключением выпускных курсов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.