Пермский политех переходит на дистанционное обучение с 19 октября

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Пермский политехнический университет переходит на дистанционное обучение с понедельника, 19 октября.
Пермский политех переходит на дистанционное обучение с 19 октября
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт вуза.

«Аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения будут проводить в дистанционном формате. Исключение составят занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения», — заявили в ПНИПУ.

Удалёнку вводят и для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, за исключением выпускных курсов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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