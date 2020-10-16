Пермский политех переходит на дистанционное обучение с 19 октября
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт вуза.
«Аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения будут проводить в дистанционном формате. Исключение составят занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения», — заявили в ПНИПУ.
Удалёнку вводят и для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, за исключением выпускных курсов.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.