В Татарстане рассказали о ситуации с тестами на коронавирус

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что за отсутствие результата теста на коронавирус после поездки за границу оштрафовали 28 человек на 267 тыс. рублей.
В Татарстане рассказали о ситуации с тестами на коронавирус
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует «Реальное время».

Сообщается, что всего 850 человек не прошли тестирование или не подгрузили результат — это 1,6% от числа таких пассажиров. На сегодняшний день составлено 93 протокола и вынесено 28 решений суда о штрафах.

Всего с начала открытия границ в Татарстан из-за рубежа прибыли 51 815 человек.

Ранее авиаэксперт, руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News прокомментировал планы по установке видеокамер в самолётах, напомнив, что подобное требование было прописано ещё при создании закона «О транспортной безопасности».

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