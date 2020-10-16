В Татарстане рассказали о ситуации с тестами на коронавирус

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что за отсутствие результата теста на коронавирус после поездки за границу оштрафовали 28 человек на 267 тыс. рублей.

Об этом информирует «Реальное время».

Сообщается, что всего 850 человек не прошли тестирование или не подгрузили результат — это 1,6% от числа таких пассажиров. На сегодняшний день составлено 93 протокола и вынесено 28 решений суда о штрафах.

Всего с начала открытия границ в Татарстан из-за рубежа прибыли 51 815 человек.

Ранее авиаэксперт, руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News прокомментировал планы по установке видеокамер в самолётах, напомнив, что подобное требование было прописано ещё при создании закона «О транспортной безопасности».