В Татарстане рассказали о ситуации с тестами на коронавирус
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Об этом информирует «Реальное время».
Сообщается, что всего 850 человек не прошли тестирование или не подгрузили результат — это 1,6% от числа таких пассажиров. На сегодняшний день составлено 93 протокола и вынесено 28 решений суда о штрафах.
Всего с начала открытия границ в Татарстан из-за рубежа прибыли 51 815 человек.
Ранее авиаэксперт, руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News прокомментировал планы по установке видеокамер в самолётах, напомнив, что подобное требование было прописано ещё при создании закона «О транспортной безопасности».