В пригородном транспорте Петербурга усилят санитарные меры

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В Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом пригородный транспорт усилил меры, направленные на борьбу с инфекцией.
В пригородном транспорте Петербурга усилят санитарные меры
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На остановках и станциях пассажирам объявляют о профилактических мерах. С помощью аудиосообщений на вокзалах жителям напоминают о социальной дистанции, ношении средств индивидуальной защиты.

Регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений вокзалов и станций. Также введена дополнительная мера — ионизация воздуха в залах ожидания и на кассах. Там же имеется запас мыла, антисептика и одноразовых медицинских масок.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в замкнутых пространствах.

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