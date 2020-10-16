В Кремле прокомментировали ситуацию с убылью населения

Власти принимают максимально возможные меры для сокращения убыли населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно называл эту проблему самой острой и важной для страны.

По словам представителя Кремля, население сокращается по объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: Великой Отечественной войны и распада СССР, начала 90-х, указал он.

«Принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство. Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением, и обязательно они дадут свой результат», — сказал Песков журналистам.

Он выразил уверенность, что даже в краткосрочной перспективе результат будет заметен.

Ранее газета «Известия» сообщила, что правительство ухудшило прогноз по убыли населения. Согласно обновлённой версии единого плана по достижению национальных целей, до 2024 года оно будет ежегодно сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек.