В МЧС назвали причину обрушения дома в Брянской области

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Карстовый провал стал причиной обрушения дома в Брянской области. Предположительно, под завалами находится пожилая женщина.
В МЧС назвали причину обрушения дома в Брянской области
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МЧС России.

«16 октября 2020 года в 04:25 поступило сообщение о том, что в посёлке Вышков Злынковского района на улице Ленинской произошёл провал грунта диаметром около 10 м и глубиной около 6 м, причиной которого является карстовый провал. В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека», — говорится в сообщении.

Как сообщает Life.ru, спасательная операция продолжается.

В результате ЧП жилой дом буквально разорвало напополам. Часть его осталась стоять на краю провала, вторая оказалась полностью разрушена и лежит на глубине около 7 м.

Ранее сообщалось, что в селе Дедилово Тульской области из-за провала грунта появилась яма размером с пятиэтажный дом.

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