В Пермском крае проводят проверку по факту гибели человека при столкновении катера и моторной лодки

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В Пермском крае организовали проверку по факту гибели человека при столкновении катера и моторной лодки.
В Пермском крае проводят проверку по факту гибели человека при столкновении катера и моторной лодки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральское транспортное управление.

Инцидент произошёл в районе посёлка Лысьва ещё в июле 2020 года, но подробности выяснились только сейчас. Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным лодочным мотором плыли в акватории реки Кама. С противоположного берега на большой скорости двигался катер. В результате они столкнулись.

После удара лодка перевернулась. Один мужчина утонул. Управлявший катером скрылся.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В сентябре газета «Известия» сообщала, что нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе.

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