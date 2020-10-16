В Пермском крае проводят проверку по факту гибели человека при столкновении катера и моторной лодки

В Пермском крае организовали проверку по факту гибели человека при столкновении катера и моторной лодки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральское транспортное управление.

Инцидент произошёл в районе посёлка Лысьва ещё в июле 2020 года, но подробности выяснились только сейчас. Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным лодочным мотором плыли в акватории реки Кама. С противоположного берега на большой скорости двигался катер. В результате они столкнулись.

После удара лодка перевернулась. Один мужчина утонул. Управлявший катером скрылся.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В сентябре газета «Известия» сообщала, что нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе.