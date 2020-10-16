В Крыму пограничники изъяли у «чёрных копателей» военные награды

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Пограничники изъяли у «чёрных копателей» в Крыму награды времён Великой Отечественной войны и возвратили их родственникам погибших бойцов Красной армии.
В Крыму пограничники изъяли у «чёрных копателей» военные награды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Крыму.

«При непосредственном участии сотрудников Пограничного управления ФСБ по Крыму номерные государственные награды за самоотверженность и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, не только обнаружены и изъяты у злоумышленников, но и переданы истинным правообладателям — потомкам», — говорится в сообщении.

Речь о таких наградах, как медаль «За отвагу», орденах «Славы», «Отечественной войны» и «Красной звезды».

Награды изъяли в Ленинском районе во время рейдов по пресечению деятельности «чёрных копателей». Подлинность наград была подтверждена центральным архивом Минобороны, были установлены фамилии награждённых.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.

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