Самолёт Минобороны доставил на родину почти 30 российских детей из Сирии
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителей уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
Самолёт приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.
После карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов, в том числе в Дагестан, Пензенскую, Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чечню.
Возраст детей — от двух до 13 лет.
Ранее сообщалось, что российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии.