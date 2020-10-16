Самолёт Минобороны доставил на родину почти 30 российских детей из Сирии

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В ночь на пятницу, 16 октября, самолёт Минобороны доставил на родину почти 30 российских детей из Сирии.
Самолёт Минобороны доставил на родину почти 30 российских детей из Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителей уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Самолёт приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

После карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов, в том числе в Дагестан, Пензенскую, Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чечню.

Возраст детей — от двух до 13 лет.

Ранее сообщалось, что российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии.

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