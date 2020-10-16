В ночь на пятницу, 16 октября, самолёт Минобороны доставил на родину почти 30 российских детей из Сирии.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителей уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Самолёт приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

После карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов, в том числе в Дагестан, Пензенскую, Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чечню.

Возраст детей — от двух до 13 лет.

Ранее сообщалось, что российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии.