В Мурманске пройдёт бизнес-квест в автобусах «Я в деле!»

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В Мурманске в субботу, 17 октября, состоится первый в России бизнес-квест в автобусах «Я в деле!».
В Мурманске пройдёт бизнес-квест в автобусах «Я в деле!»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Маршрут спланирован с учётом посещения компаний, ведущих успешную предпринимательскую деятельность в регионе», — уточнили в правительстве Мурманской области.

В программу включены короткие тренинги, деловая игра и награждение финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2020».

К участию приглашаются студенты и молодые предприниматели до 35 лет.

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