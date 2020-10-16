В Мурманске пройдёт бизнес-квест в автобусах «Я в деле!»
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«Маршрут спланирован с учётом посещения компаний, ведущих успешную предпринимательскую деятельность в регионе», — уточнили в правительстве Мурманской области.
В программу включены короткие тренинги, деловая игра и награждение финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2020».
К участию приглашаются студенты и молодые предприниматели до 35 лет.