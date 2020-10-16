«Технополис «Москва» победил в шести номинациях Global Free Zones of the Year

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участие в рейтинге было подано 100 заявок.

«Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объём которых составил $150 млн. Отдельно в рейтинге отметили вклад столичной особой экономической зоны в борьбу с пандемией», — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что в рейтинге наиболее привлекательных для инвесторов городов European Cities of the Future Москва вошла в пятёрку лидеров. Её высоко оценили по показателям «Человеческий капитал» и «Условия для ведения бизнеса».

Председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков прокомментировал в беседе с Nation News сообщение о том, что российская столица оказалась в двадцатке городов Европы, которые являются наиболее перспективными для инвестиции в технологии, инновации и стартапы. Как гласит рейтинг Tech Cities of the Future, Москва оказалась на 18-й позиции из 76.