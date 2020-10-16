Юрист рассказала о возможностях поддержки матерей-одиночек

Короткая ссылка
Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала о возможностях поддержки матерей-одиночек.
Юрист рассказала о возможностях поддержки матерей-одиночек
  • © pixabay.com

«В зависимости от материального положения семьи матери-одиночки вправе рассчитывать и на адресную поддержку, оказываемую в случае признания семьи малоимущей. Регионы зачастую самостоятельно устанавливают те или иные льготы для неполных семей», — цитирует эксперта Life.ru.

По её словам, единственному родителю полагается налоговый вычет в двойном размере. Предоставление вычета прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления в брак.

Кроме того, Рамзенкова уточнила, что к матерям-одиночкам относятся женщины, которые воспитывают ребёнка без отца.

«В частности, в случаях, когда отец ребёнка умер, лишён родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребёнка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов», — добавила она.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить