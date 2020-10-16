Юрист рассказала о возможностях поддержки матерей-одиночек

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала о возможностях поддержки матерей-одиночек.

«В зависимости от материального положения семьи матери-одиночки вправе рассчитывать и на адресную поддержку, оказываемую в случае признания семьи малоимущей. Регионы зачастую самостоятельно устанавливают те или иные льготы для неполных семей», — цитирует эксперта Life.ru.

По её словам, единственному родителю полагается налоговый вычет в двойном размере. Предоставление вычета прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления в брак.

Кроме того, Рамзенкова уточнила, что к матерям-одиночкам относятся женщины, которые воспитывают ребёнка без отца.

«В частности, в случаях, когда отец ребёнка умер, лишён родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребёнка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов», — добавила она.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.