В Татарстане стартовала бесплатная программа в области IT-образования

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В Татарстане началась регистрация желающих бесплатно принять участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» по освоению актуальных цифровых компетенций.
В Татарстане стартовала бесплатная программа в области IT-образования
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Об этом сообщает «Реальное время».

Программу обучения продолжительностью 72 часа организуют в дистанционном формате. Участники смогут выбрать одно из 22 IT-направлений: программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, искусственный интеллект, большие данные, цифровой маркетинг, кибербезопасность и защита данных, цифровой дизайн и других.

Программа проходит в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», стартовавшего в ноябре 2019 года. Ожидается, что к 2024 году количество обладателей цифровых сертификатов вырастет до 1 млн.

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