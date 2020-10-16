В Татарстане стартовала бесплатная программа в области IT-образования

В Татарстане началась регистрация желающих бесплатно принять участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» по освоению актуальных цифровых компетенций.

Об этом сообщает «Реальное время».

Программу обучения продолжительностью 72 часа организуют в дистанционном формате. Участники смогут выбрать одно из 22 IT-направлений: программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, искусственный интеллект, большие данные, цифровой маркетинг, кибербезопасность и защита данных, цифровой дизайн и других.

Программа проходит в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», стартовавшего в ноябре 2019 года. Ожидается, что к 2024 году количество обладателей цифровых сертификатов вырастет до 1 млн.