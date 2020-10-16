В Приморье рассказали о решении транспортных проблем

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский рассказал, как пострадавший от тайфунов регион справляется с транспортными проблемами.
В Приморье рассказали о решении транспортных проблем
  • РИА Новости

Об этом Свяченовский сообщил в интервью изданию vostokmedia.

«В целом, если считать всё, что было отремонтировано по краевой программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020—2027 годы и по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтировано около 200 км региональных дорог — это в три раза больше, чем в 2019 году, когда удалось восстановить 60 км. И сезон дорожного ремонта ещё не окончен, он продлится ещё приблизительно месяц, современные технологии и материалы позволяют вести работы при понижении температур до -10 °С», — рассказал министр.

Свяченовский, в частности, отметил, что от тайфунов в этом году пострадали 36 км дорог и 19 сооружений, на их восстановление понадобилось 197 млн рублей. В первую очередь решён вопрос с восстановлением проезда по всем краевым дорогам.

«С 15 октября в крае начинает работать совместная дефектовочная комиссия, куда вошли представители Минтранса. Она будет проводить оценку разрушений и участвовать в составлении заявки на финансирование восстановительных работ из резервного фонда правительства. В этом году дополнительные средства на ремонт дорог из бюджета края получили наиболее пострадавшие районы — Хасанский, Кавалеровский, Ханкайский», — сказал Свяченовский.

По его словам, в следующем году восстановление будет продолжено.

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