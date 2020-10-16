Эксперт прокомментировал новые правила посещения ночных клубов

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский полагает, что новые правила посещения ночных клубов по QR-коду необходимы, чтобы знать о ближайших контактах потенциально инфицированного COVID-19.
Эксперт прокомментировал новые правила посещения ночных клубов
  • © РИА Новости

Об этом Сергей Вознесенский рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Чем быстрее мы список контактов выявим в эпидемическом очаге, тем быстрее мы начнём противоэпидемиологические мероприятия по тестированию контактов, по возможной изоляции контактов и по возможному лечению тех людей, которые в процессе наблюдения будут иметь клиническую картину болезни», — сказал Сергей Вознесенский.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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