Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от соцсетей и гаджетов

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от гаджетов, а также ограничить доступ в сеть.
Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от соцсетей и гаджетов
  • © РИА Новости

Омбудсмен отметила, что ежедневно каждый восьмой ребёнок проводит в интернете более пяти часов, а 3% практически «живут» в ней.

«Нужно действовать по двум направлением. Нам, родителям, стараться занимать своих детей созидательной деятельностью. Очень важно, чтобы и Государство  помогало. Есть в национальных целях задача о повышении числа детей, вовлечённых в дополнительную деятельность нарастающим итогом», — сказала в интервью телеканалу «Звезда» Кузнецова.

Она отметила важность создания в регионах специальных центров помощи подросткам, которые оказались втянутыми в деструктивные группы в сети. В качестве примера омбудсмен назвала учреждение в Туле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить