Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от соцсетей и гаджетов

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от гаджетов, а также ограничить доступ в сеть.

Омбудсмен отметила, что ежедневно каждый восьмой ребёнок проводит в интернете более пяти часов, а 3% практически «живут» в ней.

«Нужно действовать по двум направлением. Нам, родителям, стараться занимать своих детей созидательной деятельностью. Очень важно, чтобы и Государство помогало. Есть в национальных целях задача о повышении числа детей, вовлечённых в дополнительную деятельность нарастающим итогом», — сказала в интервью телеканалу «Звезда» Кузнецова.

Она отметила важность создания в регионах специальных центров помощи подросткам, которые оказались втянутыми в деструктивные группы в сети. В качестве примера омбудсмен назвала учреждение в Туле.