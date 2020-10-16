СМИ: Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

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Российское правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В ней содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране.
СМИ: Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно обновлённому прогнозу, население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек.

Предыдущие оценки содержали меньшие цифры сокращения населения, а также предполагалось, что со временем показатель перейдёт к росту. 

Согласно новому прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам 2020 года станет меньше на 352 тыс. человек, что станет максимальным показателем с 2006 года. 

Отмечается, что начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года.

В январе Федеральная служба государственной статистики рассказала, насколько сократилось население России за 2019 год.

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