СМИ: Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Российское правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. В ней содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно обновлённому прогнозу, население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек.

Предыдущие оценки содержали меньшие цифры сокращения населения, а также предполагалось, что со временем показатель перейдёт к росту.

Согласно новому прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам 2020 года станет меньше на 352 тыс. человек, что станет максимальным показателем с 2006 года.

Отмечается, что начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года.

В январе Федеральная служба государственной статистики рассказала, насколько сократилось население России за 2019 год.