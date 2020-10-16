В Москве заявили о безопасности регистрации по QR-кодам в клубах

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы рассказали о ситуации с безопасностью данных, которые необходимо будет вводить для регистрации по QR-кодам в клубах.

Как отметили РБК в департаменте, все данные людей будут храниться на серверах ведомства, которые расположены на территории России и защищены «в соответствии с требованиями регулятора».

«Номер телефона, необходимый для регистрации в развлекательном заведении, указывает сам посетитель после сканирования QR-кода или при отправке смс-сообщения», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что власти Москвы после консультаций с представителями развлекательных заведений города приняли решение в качестве эксперимента ввести систему регистрации работников и посетителей ночных заведений.

С 19 октября вход на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие аналогичные заведения с полуночи до шести утра будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.