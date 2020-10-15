В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка в ДТП

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В Ставропольском крае организовали проверку по факту гибели ребёнка в ДТП.
В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка в ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла вечером в среду, 14 октября, на трассе в Минераловодском округе. Автомобиль Chevrolet Klac сбил 29-летнюю женщину с пятилетним сыном. Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

Надзорное ведомство проверит соблюдение правил дорожного движения всеми участниками инцидента.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.

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