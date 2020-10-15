Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых НКО

Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых некоммерческих организаций, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметила Ракова, в 2020 году власти получили от НКО социальной сферы 442 заявки. В следующий этап прошла 431.

«Особенно приятно видеть среди участников новые организации. Почти 50% НКО претендуют на грант впервые», — сказала она.

Конкурс поддерживает инициативы, направленные на поддержку уязвимых слоёв населения, среди которых малообеспеченные семьи, дети и взрослые с инвалидностью.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.