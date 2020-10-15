Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых НКО

Короткая ссылка
Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых некоммерческих организаций, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых НКО
  • © Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметила Ракова, в 2020 году власти получили от НКО социальной сферы 442 заявки. В следующий этап прошла 431.

«Особенно приятно видеть среди участников новые организации. Почти 50% НКО претендуют на грант впервые», — сказала она.

Конкурс поддерживает инициативы, направленные на поддержку уязвимых слоёв населения, среди которых малообеспеченные семьи, дети и взрослые с инвалидностью.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить