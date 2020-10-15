Эксперт оценил влияние пандемии на туризм

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Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на отрасль.
Эксперт оценил влияние пандемии на туризм
  • Pixabay

«Мы готовы как к поэтапному снятию ограничений, увеличению интенсивности полётов, так и к полной приостановке авиационного сообщения», — сказал он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем эксперт исключил весенний сценарий, когда российские туристы застряли в других странах. По его словам, если весной граждане не верили, что такое может случиться, то теперь они стали разумнее.

Кроме того, отметил Мальцев, государство сможет более слаженно организовать все мероприятия по вывозу туристов.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с газетой «Известия» оценила влияние пандемии COVID-19 на осенний турпоток в России.

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